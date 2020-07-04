В ОрВД оценили угрозу столкновения самолетов в небе над Ростовом

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В Госкорпорации по организации воздушного движения провели расследование вероятности столкновения двух самолетов в небе над Ростовом-на-Дону, сообщает РИА Новости.

По итогам экспертизы стало известно, что угроза реального столкновения отсутствовала. В то же время был зафиксирован факт норм эшелонирования. Однако расстояние между бортами в случае схождения было бы достаточно для безопасного продолжения полета.

В связи с инцидентом руководству Аэронавигация Юга был дан ряд рекомендаций. В частности, им предложили организовать дополнительную тренажерную подготовку с диспетчерами-участниками инцидента. Кроме того, было порекомендовано рассмотреть старшего диспетчера, который работал в это время, с точки зрения соответствия его качеств занимаемой им должности.

Кроме того, по итогам расследования были сделаны выводы. С их помощью планируется повысить уровень безопасности полетов.

10 июня самолеты Airbus A320, отправлявшийся в Москву, и Boeing777, курсировавший из Осло в Дубай, опасно сблизились друг с другом. Сообщалось, что система предупреждения опасного движения сработала оперативно. Летчики смогли быстро и корректно оценить ситуацию, в результате чего им удалось избежать столкновения.

Ранее в Госкорпорации по организации воздушного движения РФ назвали информацию об опасном сближении двух самолетов преувеличенной. Отмечалось, что диспетчеры вовремя обратили внимание на ситуацию и дали указание борту S7 изменить курс.