Две полосы на МКАД перекрыты из-за ДТП

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на севере Москвы, передает РИА Новости.

Авария произошла на 77-м километре МКАД. Движение транспорта на месте происшествия перекрыто по двум полосам.

Как сообщает ЦОДД в микроблоге в Twitter, проезд на участке затруднен. Там подтвердили перекрытие двух левых полос.

На месте работают экстренные службы. Водителей призвали быть осторожными и соблюдать дистанцию.

3 июня ДТП с пятью машинами произошло на углу Садового кольца и улицы Малой Дмитровки. Пьяный водитель скрылся с места.