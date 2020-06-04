В Чечне 11 человек пострадали из-за урагана

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В результате ураганного ветра и дождя в Чечне пострадали 11 человек. Об этом глава республики Рамзан Кадыров рассказал в Telegram.

По его словам, один житель находится в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы. Кадыров создал оперативный штаб и взял под личный контроль ликвидацию последствий непогоды.

Он добавил, что в четверг, 4 июня с раннего утра власти начнут восстановительные работы и вернут в дома свет и газ, а так же возместят нанесенный населению ущерб.

Ураган повредил кровли домов и школы в Грозном. Кроме того, он повалил деревья и рекламные щиты, а также повредил автомобили, линии электропередачи и газопровод.

1 июня ураган прошелся по Белгородской области. В результате ветер снес несколько легковых машины и перевернул многотонную фуру.