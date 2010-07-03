В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

Фото: СК РФ

В Тольятти двое детей получили травмы из-за опрокинувшегося батута. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СКР.

Инцидент произошел 1 июня. По версии следствия, неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра.

Травмы получили двое детей 2011 и 2013 годов рождения.

Ранее в центре Улан-Удэ ветер снес батут с детьми. Травмы получили пять детей в возрасте от четырех до шести лет.

Все пострадавшие доставлены в больницы.