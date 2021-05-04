Два подростка погибли при пожаре в квартире в Ленобласти

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Два подростка погибли при пожаре в квартире в поселке Федоровское в Ленинградской области. Как рассказали ТАСС в Следственном комитете (СК) по региону, еще один несовершеннолетний пострадал.

Он госпитализирован с ожогами. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. По данным МЧС, пожар произошел в квартире на улице Центральной. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

В подмосковном Ступине трехлетний ребенок получил ожоги из-за возгорания в автомобиле, где его на короткое время оставил отец, который отошел в магазин. По данному факту организована проверка.