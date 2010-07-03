СК начал проверку после избиения заступившегося за женщину подростка

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Следственный комитет проверяет информацию об избиении несовершеннолетнего, который вступился за женщину, сообщает Агентство "Москва".

По информации СМИ, инцидент произошел вблизи торгового центра на севере столицы.

Инициирован вопрос об изъятии материалов проверки из органов полиции и передаче их в территориальное подразделение ГСУ СК России по Москве.