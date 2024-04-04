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04 апреля, 19:40

Происшествия

Полиция проверит сообщения об инциденте с туристкой на канатной дороге в Сочи

Фото: телеграм-канал "Сочи №1"

Полиция в Сочи организовала проверку и выясняет обстоятельства инцидента с участием туристки в "Красной поляне", которая пожаловалась на ситуацию с охраной горнолыжного курорта, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Информация об инциденте на горнолыжном курорте в Сочи появилась в местных телеграм-каналах. По их данным, это произошло на курорте "Роза Хутор". Охранники якобы пытались высадить туристку из кабинки подъемника в связи с тем, что подозревали у нее наличие фальшивого ски-пасса.

Ранее сообщалось, что горные курорты Сочи не будут в этом году продлевать зимний сезон. Как правило, сезон продолжается до середины апреля или первых чисел мая, это зависит от погодных условий.

Курорт "Красная Поляна" завершит сезон 4 мая. При этом курорт "Газпром" еще не объявлял о сроках закрытия зимнего катания. Там сказали, что будут опираться на погодные условия.

Туристы наводнили сочинские горнолыжные курорты

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