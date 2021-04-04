Погибший в ДТП в Москве водитель при регистрации в каршеринге имел действующие права

Фото: ЦОДД

У погибшего в ДТП на улице Орджоникидзе водителя машины каршеринга при регистрации в сервисе были действующие водительские права. Об этом проинформировали Агентство "Москва" в пресс-службе агрегатора "Яндекс.Драйв".

"Драйв регулярно проверяет актуальность водительских прав пользователей сервиса, но сейчас это возможно только в ручном режиме", – заявили в пресс-службе.

В агрегаторе объяснили, что неоднократно предлагали открыть доступ к базе данных водительских удостоверений ГИБДД. Таким образом, сервис смог бы в реальном времени контролировать актуальность документов пользователей каршеринга.

"Это поможет вовремя ограничивать доступ тем, у кого недействительное водительское удостоверение", – дополнили в "Яндекс.Драйве".

ДТП с участием автомобиля каршеринга и такси произошло на юге столицы вечером субботы, 3 апреля. В результате столкновения погибли два человека.

Как рассказал замруководителя ЦОДД Александр Евсин, водитель каршеринга пытался уйти от погони. В управлении столичной Госавтоинспекции также сообщили, что данный водитель был лишен прав с января.