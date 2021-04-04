Погибший в ДТП в Москве водитель при регистрации в каршеринге имел действующие права

01:14
Фото: ЦОДД
У погибшего в ДТП на улице Орджоникидзе водителя машины каршеринга при регистрации в сервисе были действующие водительские права. Об этом проинформировали Агентство "Москва" в пресс-службе агрегатора "Яндекс.Драйв".
"Драйв регулярно проверяет актуальность водительских прав пользователей сервиса, но сейчас это возможно только в ручном режиме", – заявили в пресс-службе.
В агрегаторе объяснили, что неоднократно предлагали открыть доступ к базе данных водительских удостоверений ГИБДД. Таким образом, сервис смог бы в реальном времени контролировать актуальность документов пользователей каршеринга.
"Это поможет вовремя ограничивать доступ тем, у кого недействительное водительское удостоверение", – дополнили в "Яндекс.Драйве".
ДТП с участием автомобиля каршеринга и такси произошло на юге столицы вечером субботы, 3 апреля. В результате столкновения погибли два человека.
Как рассказал замруководителя ЦОДД Александр Евсин, водитель каршеринга пытался уйти от погони. В управлении столичной Госавтоинспекции также сообщили, что данный водитель был лишен прав с января.
Виновник смертельного ДТП на улице Орджоникидзе был лишен прав
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: