Рейсовый автобус перевернулся под Красноярском

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Рейсовый автобус перевернулся на федеральной трассе Енисей в Красноярском крае. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Владимира Юрченко.

Известно, что автобус следовал из Хакасии. В салоне на момент ДТП находились 14 человек, включая водителя.

"Водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате шесть человек были доставлены с ушибами в больницу города Дивногорска, предварительно, тяжелых нет", – сообщил Юрченко.

По последним данным, авария случилась в районе 3:00 4 апреля (23:00 3 апреля по московскому времени) на 90-м километре трассы в районе поселка Верхняя Бирюса.

Отмечается, что водитель автобуса был трезв.

Трасса не перекрывалась. Причины аварии устанавливаются.

Ранее ДТП с участием полицейской машины и такси случилось на Варшавском шоссе. В результате аварии пострадал один человек.