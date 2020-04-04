ДТП с участием полицейской машины и такси случилось на Варшавском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на Варшавском шоссе в Москве. Там полицейский автомобиль столкнулся с такси.

Известно, что в ДТП пострадал один человек, ехавший в такси.

"На Варшавском шоссе произошло столкновение полицейского автомобиля и такси, в результате чего служебная машина полиции перевернулась на крышу. По предварительной информации, один человек пострадал, который находился в такси", – сообщил источник агентства ТАСС.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

Ранее микроавтобус и четыре машины столкнулись в центре Москвы. В результате аварии пострадали 3 человека. Сообщалось, что после ДТП одна из легковушек оказалась охвачена огнем.

Еще одна авария ранее случилась на юго-востоке столицы. Там столкнулись мотоцикл и грузовой автомобиль. В результате ДТП погиб мотоциклист.