СК проверит сообщения о вырубке леса в Подмосковье

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Подмосковные следователи проверят публикации СМИ о вырубке леса рядом с памятником культуры "Усадьба Суханово". Об этом сообщает сайт регионального СК.

Ранее СМИ сообщали, что деревья вырубили для строительства жилого квартала в деревне Лопатино Ленинского района.

Отмечалось, что дубовая роща рядом исчезла за несколько дней. По словам местных жителей, вырублены целые гектары. А вот предоставленные застройщиком сведения о количестве вырубленных деревьев разнятся в 20 раз.

Сотрудники ведомства оценят все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.