Директор школы № 1415 уволится после инцидента с пострадавшими от кварцевания ученикам

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В Москве директор школы № 1415 Александр Лебединец решил уволиться после того, как в учебном заведении пострадали ученики. Школьники получили ожоги из-за использования учителем небезопасной кварцевой лампы, сообщает Агентство "Москва".

После инцидента в школе было проведено расследование. Выяснилось, что администрация образовательного учреждение не обеспечила безопасные условия для учащихся. В результате нескольким детям потребовалась помощь медиков.

"Директор школы № 1415 Александр Лебединец признал свою ответственность за произошедшее и принял решение об увольнении", – сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

2 марта учительница первого класса включила кварцевую лампу и забыла отключить облучатель после перемены. В итоге дети провели урок под воздействием лучей, в результате чего получили ожоги глаз.

По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело.