Грузовой самолет выкатился за пределы ВПП в Остафьеве

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Грузовой самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Остафьево, сообщает "Интерфакс".

По словам источника агентства, военно-транспортному самолету, который принадлежит одной из силовых структур, после приземления не удалось удержаться в пределах ВПП, и он выкатился с летного поля.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Известно, что самолет прибыл с одного из аэродромов северо-запада России.