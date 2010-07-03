В одном из моргов России ввели "самообслуживание"

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В одном из моргов Еврейской автономной области ввели "полное самообслуживание". О таком нововведении сообщила региональная ГТРК "Бира".

По информации СМИ, в Ленинском районе ЕАО врачи и полицейские отказываются перевозить умерших в морг, из-за чего родственники вынуждены использовать собственные автомобили. Также родственники сами заносят тела в местный морг и помещают их в холодильник. Отмечается, что подобные жалобы приходят и из других районов ЕАО.



В прокуратуре региона заявили, что проведут проверку в районной больнице, о которой шла речь в репортаже. В ведомстве отметили, что по закону тела умерших должны доставляться в морг только специализированным транспортом с носилками, спецмешками и с дезинфицирующими средствами.