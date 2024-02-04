Поисково-спасательную операцию на месте обрушения пекарни в Лисичанске завершили

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Спасатели завершили поисковую операцию на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске, которую обстреляли украинские войска. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что сотрудникам МЧС удалось спасти 10 человек.

"К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли", – отмечается в сообщении.

3 февраля город Лисичанск попал под обстрел ВСУ. По последней информации, в результате атаки погибли 28 человек.

В настоящий момент шесть человек находятся в больнице, четверо из них в крайне тяжелом состоянии, их положили в реанимацию, уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела Лисичанска. Он подчеркнул, что причастные к атаке будут наказаны.

Соболезнования родным и близким погибших выразили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Последний назвал обстрел чудовищным актом насилия, который невозможно оправдать.

Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске