СК РФ установит обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Российский Следственный комитет установит обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны украинской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

"Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении.

3 февраля город Лисичанск попал под обстрел ВСУ. По последней информации, в результате атаки погибли 28 человек, еще десятерых спасатели МЧС спасали и извлекли из-под завалов.

В настоящий момент шесть человек находятся в больнице, четверо из них в крайне тяжелом состоянии, их положили в реанимацию, уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела Лисичанска. Он подчеркнул, что причастные к атаке будут наказаны.

Соболезнования родным и близким погибших выразили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Последний назвал обстрел чудовищным актом насилия, который невозможно оправдать.

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