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11:17

СК просит об аресте владельца перевернувшегося под Калугой автобуса

происшествия транспорт

11:17

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Фото: ТАСС/Антон Забродский

В рамках расследования смертельного ДТП в Калужской области следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте владельца автобуса – индивидуального предпринимателя из города Ярцево Смоленской области.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, с ним проводятся следственные действия. Изучается производственная и техническая документация.

Утром 3 февраля на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма перевернулся автобус MAN с детьми. Они ехали из Ярцева в филармонию Калуги выступать на конкурсе. В автобусе было 48 человек. В стационарах после ДТП остаются 33 человека, из них 27 детей. Спасатели были вынуждены разрезать корпус автобуса, чтобы достать оттуда пассажиров.

Погибло семь человек, из них трое несовершеннолетних и четверо взрослых. Все – девочки и женщины.

По предварительным данным, автобус занесло, водитель не справился с управлением. МВД Калужской области возбудило уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Водителя задержали. Второе уголовное дело возбуждено в отношении владельца автобуса.

происшествия транспорт

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