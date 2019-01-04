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04 января, 21:52

СК закончил осмотр фрагментов дома в Магнитогорске

происшествия

04 января, 21:52

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Фото: ТАСС/Валерий Шердюков

Следственный комитет (СК) не выявил следов взрывчатки на фрагментах обрушившегося подъезда в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следователи-криминалисты и эксперты СК завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в городе Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено", – сказала она.

В Раменское вернулись спасатели, работавшие в Магнитогорске

Продолжается расследование уголовного дела. Следователи проверяют все версии.
Власти отменили режим ЧС на региональном уровне и пока сохранили его на муниципальном.

4 января в Магнитогорске простились с погибшими при обвале жилого дома. Из-под завалов на данный момент извлекли 39 тел, все они опознаны. Их искали среди бетонных плит и обломков четверо суток.

В Магнитогорске в одной из многоэтажек в доме на проспекте Карла Маркса обрушился подъезд. Это случилось рано утром 31 декабря. Рухнули перекрытия с третьего по десятый этаж. В первые часы были спасены 18 человек. Еще шестерых выживших, том числе двоих детей, спасатели нашли под завалами и передали врачам. В разрушенных квартирах удалось обнаружить живых попугая, собаку и шесть кошек. Животные вернулись к своим хозяевам.

Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия

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