СК закончил осмотр фрагментов дома в Магнитогорске

Следственный комитет (СК) не выявил следов взрывчатки на фрагментах обрушившегося подъезда в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следователи-криминалисты и эксперты СК завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в городе Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено", – сказала она.
В Раменское вернулись спасатели, работавшие в Магнитогорске
Продолжается расследование уголовного дела. Следователи проверяют все версии. Власти отменили режим ЧС на региональном уровне и пока сохранили его на муниципальном.
4 января в Магнитогорске простились с погибшими при обвале жилого дома. Из-под завалов на данный момент извлекли 39 тел, все они опознаны. Их искали среди бетонных плит и обломков четверо суток.
В Магнитогорске в одной из многоэтажек в доме на проспекте Карла Маркса обрушился подъезд. Это случилось рано утром 31 декабря. Рухнули перекрытия с третьего по десятый этаж. В первые часы были спасены 18 человек. Еще шестерых выживших, том числе двоих детей, спасатели нашли под завалами и передали врачам. В разрушенных квартирах удалось обнаружить живых попугая, собаку и шесть кошек. Животные вернулись к своим хозяевам.
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