Пожар в Савеловском районе потушили

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пожар в банном комплексе в районе Савеловский потушен. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу 4-й Вятский переулок, дом №10 поступило спасателям в 19:12. Здесь загорелось одно из помещений на втором этаже, на общей площади около 20 квадратных метров.

В 19:41 возгорание было локализовано. Его полностью ликвидировали в 20:01.

Пожар вспыхнул в банном комплексе "Вятские бани". До прибытия пожарных, из него эвакуировали более 50 человек.