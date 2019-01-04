В Савеловском районе горит банный комплекс

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Около 50 человек эвакуированы при пожаре в банях района Савеловский. Об этом сообщил источник в экстренных службах Москвы. По информации ТАСС, из банного комплекса эвакуировали 60 человек.

"В банном комплексе "Вятские бани", расположенном по адресу: 4-й Вятский переулок, дом №10, произошел пожар. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания в целях безопасности были эвакуированы около 50 человек", – передает Агентство "Москва".

На место ЧП прибыли пожарные. Они приступили к ликвидации огня. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. К 8 часам вечера пожар удалось локализовать.