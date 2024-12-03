ФСБ задержала москвича за производство наркотиков по указанию граждан Украины

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Силовики задержали жителя Москвы за производство мефедрона в Подмосковье. Его действиями руководили граждане Украины, заявили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

По информации ведомства, россиянин при координации неустановленных лиц из Украины на предоставленные ими деньги арендовал в городском округе Егорьевск дачный дом, который оборудовал под лабораторию по производству наркотика. Мужчину задержали с поличным при изготовлении запрещенного вещества.

Ранее полиция ликвидировала нарколабораторию по производству мефедрона в подмосковной Ольховке. Правоохранители задержали мужчину на месте производства наркотиков и обследовали помещение. В результате они обнаружили свыше девяти килограммов кристаллического вещества, емкости с прекурсорами общим объемом около 250 литров и другие предметы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.