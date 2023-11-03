Маленькая девочка спряталась в ячейке постамата в Екатеринбурге

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Маленькая девочка случайно попала в постамат в офисе кредитной организации в Екатеринбурге, пишет РИА Новости.

В пресс-службе банка рассказали, что женщина вместе с ребенком зашла в офис кредитной организации, чтобы забрать посылку из постамата. Когда мать стала заниматься распаковкой посылки, то оставила дверцу ячейки открытой. В этот момент девочка спрятался в ячейке постамата.

Сотрудники банка вызвали группу быстрого реагирования. Они также обратились в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку.

"Вся операция заняла несколько минут, с девочкой все в порядке", – рассказали в кредитной организации.

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