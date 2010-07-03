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Москва 24

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Происшествия

10:26

Следователи из Москвы будут расследовать дело о насилии в Забайкалье

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

К расследованию уголовного дела об убийстве и изнасиловании в Забайкалье подключились специалисты центрального аппарата Следственного комитета.

"Председатель СК России направил в Забайкальский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела", – говорится на сайте ведомства.

27 октября трое подростков в возрасте от 15 до 16 лет проникли в частный дом в одном из сел Кыринского района. Там они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины. Кроме того, они избили 40-летнего мужчину, от полученных травм он в итоге умер.

Подозреваемых задержали. Двое подростков сейчас находятся под стражей, еще один – под домашним арестом. Назначены судебные экспертизы.

Еще одно громкое убийство, которые расследуют столичные криминалисты, произошло 25 октября на территории воинской части №54160 в закрытом поселке Горный. Трагедия произошла во время вечерней смены караула, когда боец должен был разрядить автомат, сдавая пост. Но вместо этого он зарядил обойму и начал расстрелять. Под пули попали около десятка военных. Погибли двое офицеров и шестеро солдат. Дело возбуждено по пункту "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

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