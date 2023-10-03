В Сингапуре расследуют одно из крупнейших в мире дел по отмыванию денег

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Власти Сингапура объявили о расследовании одного из крупнейших в мире дел по отмыванию денег на сумму 2,8 миллиарда сингапурских долларов (около 2 миллиардов долларов США), сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Star.

"Первый признак того, что дело станет одним из крупнейших в мире, появился в 2021 году, когда власти заметили подделку документов, используемых для подтверждения источников средств на сингапурских банковских счетах", – заявила второй министр внутренних дел Сингапура Жозефина Тео.

По словам Тео, первоначально расследованием этого дела занималась небольшая группа правоохранителей, так как власти Сингапура боялись спугнуть подозреваемых в отмывании денег. Однако в 2022 году было проведено обширное расследование, которое выявило сеть, переводившую в Сингапур из-за рубежа денежные средства, полученные от предполагаемых преступлений.

В СМИ подчеркнули, что 15 августа этого года в Сингапуре состоялись рейды, после которых оказалось, что изъятые активы стоят свыше 2 миллиардов долларов. Этот факт характеризует данное дело об отмывании денег одним из наиболее крупных в мире. В результате действий правоохранительных органов были отправлены под арест девять мужчин и одна женщина. Подозреваемым предъявили обвинения в отмывании денег, подделке документов и сопротивлении аресту.

Кроме того, министр опровергла сообщение сингапурских СМИ о том, что операцию провели по указанию КНР. Она назвала эту информацию ложью.

"Сингапуру не нужна другая страна, чтобы указывать нам, что делать для обеспечения соблюдения наших законов, и мы не будем ничего делать, если это не будет в наших собственных интересах", – пояснила Тео.

Министр добавила, что конфискованные активы включили 152 объекта недвижимости, 62 транспортных средства, деньги на банковских счетах, наличные в различных валютах. Кроме того, специалисты изъяли тысячи бутылок спиртных напитков, криптовалюту, 68 золотых слитков, 294 сумки и 546 ювелирных изделий.

В конце июля 2023 года сообщалось, что старшего сына президента Колумбии Густаво Петро и его бывшую жену задержали по делу об отмывании денег и незаконном обогащении. В свою очередь, президент пообещал не вмешиваться в процесс и не оказывать давление на органы правосудия.

По данным Генеральной прокуратуры Колумбии, сын Петро был задержан по подозрению в "отмывании денег и незаконном обогащении", а его бывшая жена Дэйсурис Васкес – по подозрению в "отмывании денег и незаконном получении доступа к персональным данным".

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