СК заочно обвинил главу ГУР Украины Буданова в беспилотных атаках на регионы РФ

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Следственный комитет РФ обвинил в террористических атаках беспилотниками на российские регионы руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, командующего ВВС Украины Николая Олещука и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергея Бурденюка, сообщает пресс-служба СК.

Всем троим заочно предъявили обвинения по статье "Террористический акт". В ведомстве подчеркнули, что собрали доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более сотни ударов с воздуха с применением БПЛА самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Крыма и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России.

Также установлено, что фигуранты привлекали к преступлениям подчиненных им по службе военнослужащих. В ближайшее время следствие объявит их в розыск и изберет меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Ранее дежурные средства ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Впоследствии была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку над Крымом. Сообщалось, что обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района Крыма.

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