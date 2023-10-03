Cенатор штата Северная Дакота и его семья погибли в авиакатастрофе

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Сенатор штата Северная Дакота Дуг Ларсен с супругой и двумя детьми погибли в авиакатастрофе в штате Юта. Об этом сообщает Daily Mail.

"Сенатор Дуг Ларсен, его жена Эми и их двое детей погибли в авиакатастрофе <…> в штате Юта", – указано в сообщении.

Уточняется, что самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома Каньонлендс. Причины авиакатастрофы устанавливаются, на данный момент неизвестно, кто пилотировал самолет.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет марки "Бекас" рухнул вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области. Согласно данным местных СМИ, воздушное судно зацепилось за провода, получило разряд в 10 тысяч вольт и упало на землю.

Самолет потерпел крушение при посадке в Мали