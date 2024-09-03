Фаготист Попов прошел обследование в больнице после ДТП в Москве

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У фаготиста Валерия Попова, попавшего в ДТП в Москве, во время обследования в больнице не выявили никаких травм. Об этом газете "Известия" сообщила концертмейстер консерватории имени Чайковского Ольга Бер.

"Делали КТ головы, делали КТ таза, проверяли позвоночник. То есть все основные органы у него проверили, ничего не нашли. <...> Переломов костей, каких-то сотрясений – ничего не нашли. Все замечательно", – заявила Бер.

По ее словам, врачи решили оставить Попова под наблюдением еще ненадолго.

Фаготист пострадал в ДТП на Лужнецкой набережной в центре Москвы вечером 2 сентября. Три легковых автомобиля столкнулись в районе владения 10, в результате чего у 86-летнего мужчины были диагностированы ушибы с подозрением на перелом ребра.