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Происшествия

03 сентября 2018, 10:54

Скончавшегося после ЧП сотрудника аэропорта Сочи могут наградить Орденом Мужества

происшествия

Фото: АР

Международный аэропорт Сочи инициирует награждение руководителя комплексной смены Владимира Бегияна, скончавшегося от сердечного приступа при ликвидации последствий аварийной посадки самолета, Орденом Мужества, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как пояснили представители аэропорта, уже подготовлены документы, которые должно будет рассмотреть министерство транспорта, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что семье погибшего сотрудника аэропорта Бегияна выплатят компенсацию. Кроме того, деньги от авиакомпании получат все пассажиры аварийно приземлившегося рейса.

Самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом Москва – Сочи, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив шасси и крыло. У судна также загорелся один из двигателей. В результате инцидента пострадали 18 из 164 пассажиров.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Следователи рассматривают несколько версий инцидента: ошибку пилотов, сложные метеоусловия и технеисправность борта. Уже допрошены пилоты и работники воздушной гавани. СМИ также сообщили о доставке в Москву "черных ящиков" самолета.

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