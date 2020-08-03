СК проверяет информацию о нападении собак на беременную женщину и ребенка в Лобне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет проверяет информацию о нападении бездомных собак на беременную женщину и семилетнего ребенка в подмосковной Лобне, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по области.

Ранее СМИ сообщили, что одна из собак вцепилась мальчику в ногу, женщине удалось отбиться.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, опросить пострадавших и очевидцев. Также будет дана правовая оценка действию или бездействию должностных лиц местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак.

До этого собака покусала семилетнего мальчика в подмосковном Красногорске. Ребенка доставили в больницу с множественными травмами лица.

Еще одно нападение произошло на детской площадке в одном из дворов на улице Героев Панфиловцев в Москве. В результате инцидента пострадала малолетняя девочка.