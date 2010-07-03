В Китае более тысячи кур погибли в результате ДТП

Фото: ТАСС/Zuma/Xie Zhengyi

В китайской провинции Шаньси перевернулся грузовик с курами. В результате ДТП погибло более тысячи птиц, сообщает газета Beijing Youth Daily.

Причиной аварии стал отказ тормозов. Грузовик, в котором перевозили более трех тысяч кур перевернулся. Водитель не пострадал.

После аварии сотрудникам пункта взимания дорожного сбора, рядом с которым и произошел инцидент, пришлось собирать мертвых птиц с дороги.

Грузовик отправили в ближайшую автомастерскую.

В июне китайский полицейский перенес пенсионера через дорогу на своей спине. Видео с камер наблюдения появилось в интернете и быстро разлетелось по Сети.