Родственники семьи Хачатурян показали квартиру, в которой произошло убийство

03 августа 2018, 21:10
Фото: соцсети
Племянник Михаила Хачатуряна показал квартиру корреспондентам телеканала Москва 24, где три сестры – Ангелина, Крестина и Мария убили своего отца.
Племянник погибшего Арсен Хачатурян в первую очередь продемонстрировал съемочной группе ладан, который при обыске машины умершего приняли за наркотики. По его словам, Михаил был набожным человеком. Об этом также свидетельствуют многочисленные иконы и бутылки со святой водой в квартире мужчины.
"Он раздавал ладан людям, которые страдают от сахарного диабета. Ладан снижает сахар в крови и уменьшают мучения больных. Он всегда давал щепотку, если узнавал, что человек болен.Так он заботился о людях. Я не понимаю, почему его называют насильником, и не могу в это поверить. Здесь не никакого героина и ничего такого", – рассказал Арсен.
Следственные действия проходят в квартире Хачатурян
Родственник Михаила Хачатуряна также показал свечи, которые тот раздавал нуждающимся по праздникам.
"Он привозил медовые свечи из Иерусалима, зажигал их, а также раздавал", – подчеркнул Арсен.
Он также пояснил, что возможно ссоры были и было рукоприкладство. Мужчина объяснил это тем, что девочки вели себя неподобающим поводом и наглядно показал в чем их поведение было неправильным.
По словам родственников, девочки были дома и не занимались хозяйством. Михаил переживал, что они растут нехозяйственными: не убираются, оставляют после себя много мусора. Возможно, в тот день конфликт тоже произошел на такой бытовой почве.
Арсен подчеркнул, что он не пытается защитить убитого. По словам племянника, отец Крестины, Марии и Ангелины действительно был вспыльчив и эмоционален.
В настоящее время следователи отрабатывают версию адвокатов сестер, по которой Михаил Хачатурян издевался над девочками и склонял их к интимной близости.
Тем не менее, следствие считает, что это было предумышленное убийство. Эту сторону поддерживает и брат девочек. Он утверждает, что видел переписку, где сестры написали своему другу сообщение, в котором признались, что больше не могут терпеть своего отца.
Сейчас сестрам Хачатурян грозит наказание до 20 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся од стражей до 28 сентября.
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