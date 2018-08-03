Тело погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева передадут семье 7 августа

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Тело режиссера Александра Расторгуева, который погиб в Центральноафриканской республике, следователи планируют передать его семье во вторник, седьмого августа. Тело передадут после завершения следственных действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на соавтора кинематографиста Сусанну Баранжиеву.

По ее словам, транспортировка тел в столицу начнется третьего августа.

Баранжиева добавила, что пока не ясно, где Расторгуев будет похоронен, но этот вопрос решится в ближайшее время.

Ранее первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев сообщил, что готовит запрос в мэрию Москвы с просьбой установить мемориальную доску в память журналистам, которые погибли в ЦАР.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли трое россиян – корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Их обнаружили мертвыми в расстрелянном автомобиле. По разным версиям, они могли быть убиты во время ограбления или стали жертвами нападения повстанцев.

Позже появилась информация, что их атаковали десять человек. Нападение на Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко случилось около 18:00 по местному времени недалеко от Сибута.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства россиян в ЦАР. Российская сторона готова оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании.