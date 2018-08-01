СМИ назвали число напавших на группу Орхана Джемаля

1 августа, 10:01
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Десять человек атаковали российских журналистов, снимавших в Центрально-Африканской Республике документальное кино. Нападение на Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко случилось около 18:00 по местному времени недалеко от Сибута.
"Представители сил безопасности попросили их не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своем и уехали", – цитирует местного чиновника Марселина Йойо Radio Ndeke Luka.
Представитель госорганов утверждает, что злоумышленники носили тюрбаны и изъяснялись на арабском языке. Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев "Селека".
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства россиян в ЦАР. Российская сторона готова оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании.
О гибели троих журналистов 30 июля сообщил МИД РФ. Ситуация с расследованием находится на личном контроле Сергей Лаврова. К выяснению обстоятельств инцидента подключилась ООН.
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