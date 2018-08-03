Движение трамваев на улице Большая Черемушкинская восстановили

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев на улице Большая Черемушкинская в Москве восстановили. Движение трамваев №26 и №38 было заблокировано из-за застрявшего на путях автомобиля "Жигули", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Как сообщается, сломавшуюся машину убрали с путей и движение восстановлено.

Ранее сообщалось, что автомобиль "Жигули" застрял на трамвайных путях и заблокировал движение трамваев в обе стороны. Инцидент произошел на улице Большая Черемушкинская. Трое молодых людей заехали на машине на трамвайные пути, где произошла поломка автомобиля.