Движение трамваев на улице Большая Черемушкинская заблокировано

03 августа 2018, 09:16
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Автомобиль "Жигули" застрял на трамвайных путях и заблокировал движение трамваев в обе стороны. Инцидент произошел на улице Большая Черемушкинская. Проехать не могут трамваи №26 и №38, передает Агентство "Москва".
Как сообщается, трое молодых людей на машине "Жигули" заехали на трамвайные пути, где произошла поломка автомобиля. Сдвинуть с места авто не получается.
Ранее сообщалось, что в Москве до 2020 года планируют отремонтировать более 60 километров трамвайных путей. Кроме того, на некоторых улицах установят повышенные остановочные платформы, а также снизят уровень шума от проезжающих трамваев. Всего трамвайные пути в столице насчитывают 418 километров.
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