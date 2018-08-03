Движение трамваев на улице Большая Черемушкинская заблокировано

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Автомобиль "Жигули" застрял на трамвайных путях и заблокировал движение трамваев в обе стороны. Инцидент произошел на улице Большая Черемушкинская. Проехать не могут трамваи №26 и №38, передает Агентство "Москва".

Как сообщается, трое молодых людей на машине "Жигули" заехали на трамвайные пути, где произошла поломка автомобиля. Сдвинуть с места авто не получается.

Ранее сообщалось, что в Москве до 2020 года планируют отремонтировать более 60 километров трамвайных путей. Кроме того, на некоторых улицах установят повышенные остановочные платформы, а также снизят уровень шума от проезжающих трамваев. Всего трамвайные пути в столице насчитывают 418 километров.