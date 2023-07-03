Два корпуса мин без взрывателя пытались отправить посылкой в США под видом ретрофонарей

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В США под видом ретрофонарей пытались отправить похожие на мины предметы. Их нашли в одной из посылок на Центральной почтовой таможне в Москве, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

Эксперты выяснили, что это были два корпуса противопехотных мин времен Второй мировой войны без взрывателя. Находку выявили с помощью рентген-аппарата.

"Опытный инспектор на экране увидел предмет, конструктивно схожий с противопехотной миной. В документах отправитель указал, что посылает уличные ретрофонари", – говорится в сообщении.

Таможенники вызвали экстренные службы и правоохранительные органы. Полиция проводит проверку, посылку изъяли.

Ранее сообщалось, что два предмета, похожие на противотанковые мины, которые обнаружили в посылке на Центральной почтовой таможне в Москве, оказались макетами боеприпасов. Они не представляют опасности.

О находке стало известно днем в понедельник, 3 июля. Отмечалось, что на место происшествия вызвали специалистов. Они должны были определить, опасна ли находка.

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