Похожие на мины предметы оказались макетами боеприпасов

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Два предмета, похожие на противотанковые мины, которые обнаружили в посылке на Центральной почтовой таможне в Москве, оказались макетами боеприпасов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации собеседника агентства, они не представляют опасности.

О находке стало известно днем в понедельник, 3 июля. Отмечалось, что на место происшествия вызвали специалистов. Они должны были определить, опасна ли находка.

Позже Федеральная таможенная служба России подтвердила обнаружение предметов, которые похожи на мины.

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