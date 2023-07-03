ФТС подтвердила обнаружение похожих на мины предметов в посылке в Москве

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила обнаружение в одной из посылок на Центральной почтовой таможне Москвы предметов, которые похожи на мины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее сообщалось, что на Центральной почтовой таможне в Москве в посылке обнаружили предметы, похожие на противотанковые мины. На место происшествия вызвали специалистов для оценки опасности предметов.

Также похожий на мину предмет обнаружили на девятом этаже здания, расположенного в центре Москвы по адресу Краснопрудный переулок, дом 7. Позже стало известно, что это муляж. Однако из соображений безопасности из здания, в котором располагается отделение "Почты России", предварительно эвакуировали 22 человека.

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