Полицейские в Подмосковье изъяли у двух мужчин 2 кг наркотиков

07:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские в Московской области задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В ведомстве рассказали, что сотрудники отработали оперативную информацию о подготовке закладки у деревни Дубровка. На месте была организована засада, участники которой задержали двух мужчин.
"Во время досмотра автомашины подозреваемых оперативниками обнаружены и изъяты еще два пакета с неизвестным содержимым. По результатам химического исследования установлено, что в одном из пакетов находится наркотическое средство метилэфедрон. Общая масса трех изъятых пакетов составила 2 килограмма", – рассказали в пресс-службе.
В отношении 23- и 24-летнего мужчин было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
По версии следствия, задержанные работали наркокурьерами и оставляли заказы в тайных закладках.
"Московский патруль": полицейские изъяли наркотическое вещество в центре Москвы
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