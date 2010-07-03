Тополь упал на фасад пятиэтажки на западе Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Тополь упал на фасад пятиэтажного дома на западе Москвы.

Инцидент произошел на улице Давыдовская, дом 4, корпус 3, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе префектуры Западного административного округа (ЗАО).

Отмечается, что пострадавших нет. Окна жилого дома целы, а машины были своевременно эвакуированы.

Собеседник агентства уточнил, что с помощью коммунальщиков и МЧС в ближайшее время дерево снимут.

Ранее из-за падения дерева на участке Филевской линии метро временно остановили движение поездов.