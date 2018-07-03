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Москва 24

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Происшествия

3 июля, 09:12

В Баку восстановлено электроснабжение всех жизненно важных объектов

происшествия

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

На стратегических объектах Азербайджана после аварии на Мингечаурской ГРЭС восстановили энергоснабжение. Об этом говорится в сообщении министерства энергетики страны.

В штатном режиме работают Бакинский метрополитен, международный аэропорт Гейдара Алиева, больницы, воинские части. Полностью возобновлена подача электроэнергии в северные и западные регионы Азербайджана, частично — в районы столицы.

В ночь со 2 на 3 июля из-за аномальной жары в Азербайджане и чрезмерного использования электроэнергии в стране вышел из строя трансформатор на Мингечевирской ГЭС. В результате Баку, а также крупные города на западе и в центре страны Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала на несколько часов остались без света.

После аварии Азербайджан начал импортировать электроэнергию из России и Грузии.

Мингечаурская ГЭС – одна из крупнейших электростанций в Закавказье, обеспечивающая энергией значительную часть Азербайджана и поставляющая энергию в соседние государства. Она расположена на реке Кура в северной части страны.

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