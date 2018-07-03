Азербайджан погрузился во тьму из-за аварии на ГЭС

3 июля, 03:44
Фото:ТАСС/Zuma/ТАСС/Danil Shamkin
Столица Азербайджана осталась без света из-за взрыва на одной из подстанций Мингечаурской гидроэлектростанции, сообщает ТАСС. Помимо Баку, электричества лишились такие крупные города, как Гянджа и Сумгаит, а также районы Ширван, Агдаш, Барда, Гах, Загатала.
По словам главы компании "Азерэнерджи" Этибара Пирвердиева, авария произошла из-за аномальной жары, которая вывела из строя часть системного оборудования. Энергетики заверяют, что восстановительные работы уже ведутся, и подачу электроэнергии возобновят в ближайшие часы.
Мингечаурская ГЭС – одна из крупнейших электростанций в Закавказье, обеспечивающая энергией значительную часть Азербайджана и поставляющая энергию в соседние государства. Она расположена на реке Кура в северной части страны.
ГЭС строили порядка девяти лет и ввели в эксплуатацию в 1954 году.
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