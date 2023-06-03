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03 июня, 21:56

Происшествия

Глава Минобороны Египта обсудил с израильским коллегой инцидент со стрельбой на границе

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Глава Минобороны Египта Мухаммед Заки обсудил с министром обороны Израиля Йоавом Галантом инцидент со стрельбой на границе в ходе телефонного разговора, сообщает официальный представитель египетской армии Гариб Абдель Хафез Гариб.

"Мухаммед Заки позвонил министру обороны Израиля Йову Галанту, чтобы обсудить обстоятельства сегодняшнего происшествия, выразить соболезнования семьям жертв с обеих сторон и (предложить. – Прим. ред.) совместную координацию для принятия необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем", – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что сотрудник сил безопасности Египта погиб 3 июня в результате перестрелки на границе с Израилем.

Во время преследования сотрудники сил безопасности Египта нарушили границу с Израилем и вступили в перестрелку. В результате, кроме египетского пограничника, погибли трое сотрудников израильской службы безопасности, еще двое получили ранения.

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