В Египте подтвердили гибель своего пограничника в инциденте у границы с Израилем

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Сотрудник сил безопасности Египта погиб 3 июня в результате перестрелки на границе с Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя египетской армии.

По его словам, погибший, отвечающий за охрану международной границы, преследовал преступников, которые занимались контрабандой наркотиков.

Во время преследования сотрудники сил безопасности Египта нарушили границу с Израилем и вступили в перестрелку. В результате, кроме египетского пограничника, погибли трое сотрудников израильской службы безопасности, еще двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате израильского обстрела по сектору Газа погибли девять граждан Палестины. Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по целям группировки "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России).

До этого СМИ сообщали об одном погибшем и семерых пострадавших в результате атаки Израиля на сирийский город Алеппо, которая была совершена в ночь на 2 мая. Отмечалось, что средства ПВО Сирии сумели сбить часть ракет Израиля.