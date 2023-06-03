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Происшествия

Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 120 – СМИ

Фото: ndtv.com

Число погибших в катастрофе со столкновением поездов в Индии достигло 120, более 800 человек ранены. Об этом сообщает агентство Press Trust of India в своем Twitter.

Столкновение поездов произошло в пятницу 2 июня около 19:20 местного времени (16:50 по московскому времени) недалеко от города Баласор в Индии.

На место происшествия прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик. Операцией по спасению пассажиров руководит начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги, в спасении граждан участвуют более 100 сотрудников.

По оценкам спасателей, многие пассажиры могут все еще находиться под сошедшими с рельсов вагонами поезда. Спасательную операцию осложняет темное временя суток.

В пятницу, 2 июня, пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор. Часть вагонов рухнула на соседние пути, и в них врезался другой скорый поезд.

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