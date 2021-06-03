Площадь пожара на территории завода в Подмосковье выросла до 3 тыс "квадратов"

Завод загорелся в подмосковном Подольске

Площадь пожара на территории завода в подмосковном Подольске увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"К ликвидации пожара привлекается авиационная техника, всего привлекается более 67 человек личного состава и 21 единица техники", – говорится в сообщении.

Ранее о пожаре в микрорайоне Климовск сообщали очевидцы. Они жаловались на едкий запах дыма. Также отмечалось, что черный столб дыма виден за несколько километров.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.