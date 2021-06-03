Очевидцы сообщили о пожаре на заводе в Подмосковье

Завод загорелся в Климовске

Очевидцы сообщили о пожаре на заводе в подмосковном Подольске, передает телеканал Москва 24.

По некоторым данным, возгорание началось в микрорайоне Климовске по адресу улица Индустриальная, 13Б. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Местные жители утверждают, что близлежащая территория окутана дымом. Черный столб виден за несколько километров. В настоящее время детали произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

Ранее семь гаражей загорелись на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В результате никто не пострадал.