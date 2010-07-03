Якубович проехал по тротуару и отказался извиняться

Леонидом Якубовичем заинтересовались в МВД Чувашии. Поводом послужили фотографии, появившиеся в Сети. На них шоумен за рулем Лексуса разъезжает по тротуару в Чебоксарах, куда Якубовича пригласили на благотворительное мероприятие для детей.

По словам очевидцев, проехать по дороге шоумену помешал автобус, перегородивший проезжую часть. Но вместо того, чтобы выйти из машины и дойти до сцены пешком, Якубович объехал препятствие по тротуару. Если вину докажут, Якубовича-нарушителя накажут. Известно, что шоумен уже отреагировал на обвинения, назвав их "полнейшим бредом". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.