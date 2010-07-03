Неизвестный с тесаком напал на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Неизвестный напал на одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска в фойе здания городской администрации, сообщает "Интерфакс". Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте происшествия работают следователи. По данным местных СМИ, мужчина набросился на сотрудника мэрии с тесаком и огромным ножом. Отмечается, что он хотел попасть к мэру, но его не пустили, тогда злоумышленник атаковал первого попавшегося под руку чиновника.

Администрация Южно-Сахалинска, несмотря на инцидент, работает в штатном режиме.