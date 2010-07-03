Трехлетняя девочка погибла после падения с балкона на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.
Отмечается, что в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении ребенка на Рождественской улице. "Прибывшие сотрудники полиции по указанному адресу обнаружили труп девочки. Как было установлено, она упала с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже. В помещении в состоянии алкогольного опьянения находились ее мать (1978 года рождения) и отец (1979 года рождения), а также двое несовершеннолетних детей от предыдущего брака женщины", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали родителей по подозрению в оставлении в опасности трехлетней дочери. В настоящее время 12-летняя девочка находится у родного отца, а ее восьмилетняя сестра была отправлена в медучреждение.
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